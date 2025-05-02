В микрорайонах Химок восстанавливают электроснабжение
Электричество начало появляться в населенных пунктах Химок
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
В Химках продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на 15:00 оно было полностью восстановлено в поселении Луневское.
Также работы провели в Кутузовском. Электричеством обеспечены деревни Лигачево, Лугинино, Юрлово, коттеджный поселок «Бриз».
Жителям округа напомнили, что по вопросам устранения снега, поваленных деревьев и отсутствия электричества можно позвонить на горячую линию муниципальной администрации: 8 (495) 793-01-01.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что возобновить электроснабжение в жилых домах региона планируется до конца дня.