В микрорайонах Химок восстанавливают электроснабжение

В Химках продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. По состоянию на 15:00 оно было полностью восстановлено в поселении Луневское.

Также работы провели в Кутузовском. Электричеством обеспечены деревни Лигачево, Лугинино, Юрлово, коттеджный поселок «Бриз».

Жителям округа напомнили, что по вопросам устранения снега, поваленных деревьев и отсутствия электричества можно позвонить на горячую линию муниципальной администрации: 8 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что возобновить электроснабжение в жилых домах региона планируется до конца дня.