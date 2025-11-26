В микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского заработала новая поликлиника для детей и взрослых

В микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского начала работу новая поликлиника для детей и взрослых. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в сутки, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новое учреждение будет обслуживать жителей не только указанного микрорайона, но и прилегающих территорий. Его построили в соответствии с современными стандартами и оснастили новейшим оборудованием.

В поликлинике организован отдельный вход для людей с симптомами ОРВИ, обустроены кабинеты телемедицины и выписки льготных препаратов. Прилегающую территорию благоустроили.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Люберцах.