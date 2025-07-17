В микрорайоне Львовском в Подольске установили умный светофор
Адаптивный светофор заработал в Львовском в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске установили умный светофор в микрорайоне Львовский — он оснащен адаптивной системой. Об этом рассказали в администрации городского округа.
До этого в Подмосковье адаптивной системой оборудовали 10 светофоров на региональных дорогах, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Подольске светофор установлен на пересечении Московской улицы и трассы А-107. Он автоматически подстраивается под текущую дорожную обстановку и меняет длительность световых сигналов.
«Пробки на пересечении с улицей Московской ранее были частым явлением. Установка умного светофора позволила оптимизировать трафик», — отметили в администрации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют на 30% больше дорог, чем в 2024-м.