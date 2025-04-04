В микрорайоне Подрезково в Химках заработает выездная администрация

В микрорайоне Подрезково в Химках в среду, 9 апреля, заработает выездная администрация, в рамках нее представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Прием профильных специалистов состоится на улице Школьной, дом 2 (СОШ № 20) с 18:00 до 20:00, с собой жителям нужно будет взять паспорт. Они смогут получить консультацию по вопросам безопасности, здравоохранения, ЖКХ, социального обеспечения и предпринимательства, а также предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявку на проведение ремонта или оставить отзыв. Для этого им нужно будет отсканировать QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.