В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска модернизировали 1,6 км водопроводных сетей

В Солнечногорске завершились работы по модернизации водопроводных сетей в микрорайоне ЦМИС. Об итогах реконструкции рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели методом глубинного бурения на Бутырской, Краснофлотской, 2-й Бутырской, 3-ей Бутырской, Школьной улицах, а также на улице Островского.

В ходе модернизации заменили изношенные железобетонные трубы на полимерные, установили новые инспекционные колодцы, смонтировали современные пожарные гидранты и запорную арматуру.

Общая протяженность модернизированных сетей превысила 1,6 км. Таким образом, качественным водоснабжением обеспечены более 15 тыс. жителей 57 МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения в этом году.