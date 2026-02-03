В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска модернизировали 1,6 км водопроводных сетей
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Солнечногорске завершились работы по модернизации водопроводных сетей в микрорайоне ЦМИС. Об итогах реконструкции рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы провели методом глубинного бурения на Бутырской, Краснофлотской, 2-й Бутырской, 3-ей Бутырской, Школьной улицах, а также на улице Островского.
В ходе модернизации заменили изношенные железобетонные трубы на полимерные, установили новые инспекционные колодцы, смонтировали современные пожарные гидранты и запорную арматуру.
Общая протяженность модернизированных сетей превысила 1,6 км. Таким образом, качественным водоснабжением обеспечены более 15 тыс. жителей 57 МКД.
