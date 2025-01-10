В Минэкологии Подмосковья рассказали о съедобных грибах, которые можно найти в лесу зимой

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям о съедобных грибах, которые можно найти в зимнем лесу. Это грибы, растущие на деревьях.

В число съедобных грибов, не боящихся холодов, входит опенок зимний. Его собирают с конца октября до весеннего потепления. У этого гриба черная бархатистая ножка и слизистая шляпка оранжевого цвета.

Также зимой в лесах встречается устричная вешенка. Ее сбор длится с поздней осени до наступления весны. Окраска гриба может быть светло-серой, дымчатой или кремовой.

Кроме того, в зимнее время можно найти в лесу дрожалку оранжевую. Этот гриб похож на замерзшее желе рыжеватого цвета. В европейских странах его называют «маслом ведьмы» и «маслом троллей». В Китае этот гриб считается целебным.