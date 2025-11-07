В Минэкологии Подмосковья рассказали, почему нельзя подкармливать водоплавающих птиц осенью

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, почему нельзя подкармливать водоплавающих птиц в осенний период.

Как пояснили в ведомстве, многие виды водоплавающих птиц откладывают перелет до тех пор, пока сохраняется естественная кормовая база и благоприятные погодные условия. Если осенью регулярно подкармливать этих птиц, из-за иллюзии доступности пищи у них нарушатся природные миграционные инстинкты.

Многие птицы остаются на зимовку в Подмосковье и обитают на незамерзающих участках водоемов. Они могут самостоятельно находить себе пропитание, пока открыта вода. Помогать пернатым стоит только тогда, когда водоемы покрыты льдом.

При этом следует помнить, что водоплавающих птиц категорически нельзя подкармливать хлебом и сдобой, солеными, жареными и перчеными продуктами, пшеном, миндалем и фруктами. Кроме того, нельзя забирать птиц домой для оказания помощи. В таких ситуациях следует обращаться к специалистам.

