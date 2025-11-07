Подмосковные спасатели провели операцию по освобождению голубя из вентиляции в Балашихе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили голубя, который застрял в вентиляционной трубе. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Балашихи.

Жильцы квартиры на третьем этаже услышали шум, похожий на шелест крыльев, который доносился из трубы вентиляции на кухне. На место были вызваны спасатели.

Специалисты сняли декоративный короб вытяжки и частично разобрали вентиляцию. В трубе был обнаружен голубь. Птицу осторожно вытащили и осмотрели. Помощь ветеринара ей не потребовалась.

«Работники противопожарно-спасательной службы накормили голубя, дали ему прийти в себя и выпустили на волю», — рассказал начальник 201-й ПСЧ Игорь Туз.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске был спасен котенок, провалившийся в вентиляционную шахту жилого дома.