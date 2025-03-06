В Минэнерго Подмосковья рассказали о способах экономии электроэнергии

В Министерстве энергетики Московской области объяснили, почему важно экономить электроэнергию, а также поделились способами для ее экономии.

«Полезные ископаемые и природные ресурсы не безграничны, а их бездумное использование может привезти к тому, что энергия станет менее доступной и более дорогой», - рассказали в министерстве.

Чтобы экономить электроэнергию, рекомендуется установить умные розетки и счетчики. Выходя из комнаты, следует выключать свет и не оставлять приборы в режиме ожидания. Также нужно регулярно протирать пыль со светильников — чистая лампочка светит на 15% ярче. Лампы накаливания можно заменить на энергосберегающие, которые потребляют в несколько раз меньше энергии.

В числе рекомендаций и регулярная очистка чайника от накипи. Как пояснили в министерстве, накипь снижает теплопроводимость, и чайнику требуется больше времени и электроэнергии на нагрев. При установке холодильника следует оставлять зазор между его стенкой и стеной. Кроме того, не рекомендуется устанавливать холодильник возле плиты или батареи. Чем ниже температура теплообменника, тем эффективнее его работа.

Для экономии советуют обращать внимание на рейтинг энергоэффективности бытовых приборов. Так, приборы классов A+, A++ и A+++ расходуют меньше энергии, чем B, C или D. Наконец, следует максимально использовать естественное освещение.

Ранее в министерстве сообщили, что по итогам прошлого года энергетики региона провели 570 тыс. работ по техобслуживанию электросетей.