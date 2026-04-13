В Мингосуправления Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с медицинскими рассылками

Мошенники придумали новую схему обмана граждан и начали рассылать фальшивые уведомления якобы от медицинских учреждений, чтобы получить доступ к аккаунту на госуслугах или использовать их номер телефона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жертвам приходят сообщения с предложением «подтвердить прикрепление к поликлинике» или «продлить обслуживание» с ссылкой, которая ведет на фейковый сайт, где будет представлена форма для ввода номера телефона и кнопки «Продлить» или «Открепить». После ввода аферисты просят «отправить талон» в регистратуру, после чего сообщают, что с номера «зашли в "Госуслуги"» и скоро перезвонят «для проверки безопасности» или обещают звонок «из регистратуры» для уточнения данных. Вместо этого человеку звонят мошенники и выманивают доступ к аккаунту или личные данные.

Для защиты личных данных граждан призвали не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводить номер телефона на сомнительных сайтах и внимательно проверяйте домен сайта. Подробнее об этом можно узнать в памятке по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

