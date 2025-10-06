В Мининвесте Подмосковья составили топ сфер социального бизнеса

В топ сфер социального бизнеса в Подмосковье вошли дополнительное образование, уход за детьми и медицина. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в Подмосковье социальный статус получили уже более 900 предпринимателей. Почти треть из них, 287 субъектов МСП, занята в сфере дополнительного образования для детей и взрослых», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в сфере предоставления услуг по дневному уходу за детьми задействованы 183 субъекта МСП, в сфере медицины — 131 субъект МСП. Зиновьева отметила, что предприниматели, которые занимаются дополнительным образованием, открывают различные кружки и секции для детей и взрослых. Например, в Красногорске появился центр иностранных языков «Сфера». Среди тех предприятий, которые оказывают услуги по дневному уходу за детьми, наиболее часто встречаются детские сады. Помимо этого, социальные предприниматели часто реализуют физкультурно-оздоровительные проекты, открывают дома культуры и дома народного творчества.

Напомним, что подать заявку для получения социального статуса можно на региональном портале госуслуг. Узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области, ее оказывают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.