В Министерстве благоустройства Московской области рассказали про стелы памяти Великой Отечественной войны

Память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Московской области воплощена в тысячах памятных объектов — их насчитывается свыше 2,4 тыс. Среди них монументальные вечные огни и величественные памятники, обелиски, мемориальные доски, братские могилы и стелы, разбросанные по всему региону. Как подчеркнули в пресс‐службе Министерства благоустройства Московской области, каждый такой объект — это не просто архитектурное сооружение, а связующее звено между поколениями, напоминание о цене Победы.

Сегодня в области насчитывается более 25 стел воинской и трудовой доблести. В ближайшее время начнется проектирование еще 12 стел с наименованием «Населенный пункт воинской доблести». Их планируют установить уже в следующем году.

С 2009 по 2026 год в Подмосковье появилось 64 памятных объекта, посвященных событиям войны и ее героям. Только в прошлом году открылись 4 новые стелы — в Рузе, Шаховской и двух населенных пунктах Лотошина.

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», введенное законом Московской области в 2015 году, получают те места, где разворачивались ожесточенные бои, а защитники Отечества проявили исключительное мужество. На сегодняшний день этого высокого статуса удостоены 44 населенных пункта. В 32 из них уже установлены памятные стелы в рамках государственной программы.

Отдельного внимания заслуживает федеральное звание «Город трудовой доблести», учрежденное в 2020 году. Оно отмечает вклад тружеников тыла — тех, кто в военные годы обеспечивал бесперебойную работу заводов и фабрик, производя оружие, боеприпасы и продукты питания. В Московской области этого звания удостоены 3 города: Коломна, Ступино и Подольск.

