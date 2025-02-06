В Минсельхозпроде Подмосковья объяснили, почему олени сбрасывают рога
Жителям Подмосковья рассказали, почему олени сбрасывают рога
Фото: [Медиасток.рф]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объяснили, почему олени сбрасывают рога. Одна из причин — экономия энергии в зимний период.
Рога у оленей растут весной и летом. К осени они достигают своего максимального размера. После завершения период размножения уровень тестостерона у животных снижается, и они сбрасывают рога, чтобы сохранить энергию в холодное время года. Помимо этого, сбрасывание рогов помогает оленям избежать конфликтов во время брачного сезона.
После того, как рога сброшены, начинается новый цикл их роста.
В Подмосковье оленей можно увидеть в различных парках и экофермах. К примеру, на экоферме «Северный олень» в Орехово-Зуево или в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде.