В Минсельхозпроде Подмосковья объяснили, почему олени сбрасывают рога

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объяснили, почему олени сбрасывают рога. Одна из причин — экономия энергии в зимний период.

Рога у оленей растут весной и летом. К осени они достигают своего максимального размера. После завершения период размножения уровень тестостерона у животных снижается, и они сбрасывают рога, чтобы сохранить энергию в холодное время года. Помимо этого, сбрасывание рогов помогает оленям избежать конфликтов во время брачного сезона.

После того, как рога сброшены, начинается новый цикл их роста.

В Подмосковье оленей можно увидеть в различных парках и экофермах. К примеру, на экоферме «Северный олень» в Орехово-Зуево или в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде.