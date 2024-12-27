В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как выбрать сгущенку

Перед покупкой сгущенного молока важно оценить целостность упаковки, посмотреть на срок годности и дату изготовления продукта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В составе классической сгущенки по ГОСТУ должны присутствовать только молоко, сахар и лактоза. В ведомстве отметили, что в ноябре 2024 года жители Подмосковья приобрели 384 тонны сгущенного молока. Специалисты напомнили, что продукты с высоким содержанием сахара нужно употреблять в умеренном количестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.