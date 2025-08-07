В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о ходе уборочной кампании

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о ходе уборочной кампании в регионе. Она стартовала в конце июля.

В этом году аграриям предстоит собрать урожай с более чем 266 тыс. га. Большая часть занята зерновыми и зернобобовыми культурами — свыше 170 тыс. га. Остальная территория приходится на масличные культуры и овощи — 78 тыс. га и 18,4 тыс. га соответственно.

В планах — собрать 100,3 тыс. тонн масличных культур. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. Урожай овощей составит 553 тыс. тонн, что на 23 тыс. тонн больше, чем в 2024-м. Картофеля планируется собрать 557 тыс. тонн, зерна — 530 тыс. тонн.

«Это результат работы наших аграриев и мер господдержки — в этом году под растениеводство выделено 2,4 млрд руб. из федерального и регионального бюджета. Также для сельхозтоваропроизводителей доступны льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых — на сегодня оформлено уже около 4 тыс. для развития растениеводства», - рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных на оперативном совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина.

Сейчас валовый сбор составляет 134,9 тыс. тонн. На зерновые и зернобобовые культуры приходится более 101 тыс. тонн, на масличные — свыше 22 тыс. тонн, на овощи открытого грунта — 8 тыс. тонн, на картофель — 3,6 тыс. тонн.

Также в области активно заготавливают корма. Уже заготовили почти 581 тыс. тонн грубых кормов и порядка 10 тыс. тонн сочных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде.