В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о развитии производства семян в регионе

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о развитии производства семян в регионе. В ведомстве отметили, что область наращивает семеноводческую базу.

В Воскресенске строится крупный селекционно-семеноводческий центр АПХ «Экокультура». Он станет первым в стране центром, который специализируется на промышленном производстве семян томата. Мощность предприятия составит около 120 млн штук в год. Это позволит заместить до 50% импортных поставок.

Также в Подмосковье работают семеноводческие хозяйства «Лукаморе» (лук-севок), «Валмикс» (семена картофеля высоких репродукций) и ООО «Агрофирма Партнер» (овощи закрытого и открытого грунта).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире построят комплекс по переработке масленичных культур.