Губернатор Подмосковья подписал соглашение о строительстве комплекса по переработке масленичных культур

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Рапстар» Олег Ивакаев подписали соглашение о строительстве в Кашире в 2026 году комплекса по переработке масленичных культур.

«В следующем году в Кашире появится новый комплекс, где ежегодно смогут перерабатывать до 340 тыс. тонн масленичных культур: рапса и сои, а в перспективе — и льна. Это первый подобный завод в Московской области. У нас много этих культур, но раньше своей переработки не было. Видим здесь серьезный экспортный потенциал — рапсовое, соевое масла могут продаваться в неограниченном объеме в Китай», — сказал губернатор.

В планах — построить завод по производству рапсового/соевого масла, ферментированного рапсового и соевого шрота, элеватор для сушки и хранения масленичных культур, цеха по ферментации рапсового жмыха мощностью 200 тонн в сутки, а также склады для хранения готовой продукции.

«Мы строим новый комплекс именно в Подмосковье, так как здесь очень большая сырьевая база. Кроме того, Московская область оказывает нам серьезную поддержку, в том числе в части выбора промышленной площадки с возмещением (субсидиями) по затратам на подключение инженерных сетей, дорожной магистрали и т.д», — отметил Ивакаев.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире запустят современный птицеводческий комплекс по производству яиц.