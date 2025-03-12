В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о самых востребованных товарах для детей

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали о самых востребованных товарах для детей по итогам прошлого месяца.

Так, в число самых популярных детских товаров в регионе в феврале вошли подгузники. За месяц жители купили более 270 тыс. упаковок этой продукции.

Также популярностью пользовались одноразовые пеленки — их купили свыше 1,7 млн штук. Кроме того, жители региона приобрели 43 тонны детских молочных смесей, более 40 тыс. банок шампуня для детей, около 7,3 тыс. сосок-пустышек, а также 2,6 тыс. бутылочек для кормления.

В Подмосковье молоко и сухие смеси для детей производят семь предприятий. В целом по итогам прошлого года в регионе было произведено более 33 тыс. тонн такой продукции. Область произвела почти 42% от общего объема смесей в ЦФО и 13,5% от общероссийского объема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе сдадут 25 новых детсадов.