В Минсельхозпроде Подмосковья разъяснили, почему птицам нельзя давать хлеб

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям, почему птиц в парках и на водоемах региона нельзя кормить хлебом.

В первую очередь, в хлебе практически нет полезных микроэлементов, необходимых для пернатых. Во-вторых, употребление хлеба становится причиной дисбактериоза и несварения у птиц. В-третьих, из-за хлеба в организме пернатых активнее размножаются паразиты и патогенные бактерии.

Кормить птиц следует специальным кормом. Он доступен в автоматах, установленных в парках и скверах Подмосковья. Однако, часто подкармливать птиц не стоит: это может стать причиной того, что природный инстинкт у пернатых притупится, и они станут зависимы от человека.