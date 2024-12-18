В Минстрое Подмосковья озвучили планы по капремонту объектов образования на 2025 год

В 2025 году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать на 44% больше объектов образования, чем в этом году. Об этом в ходе расширенного заседания Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике рассказал первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин.

«В Подмосковье в программу 2025 года вошли 108 объектов образования — 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», — отметил он.

Средства на эти цели выделили из бюджета в рамках программы модернизации школьных систем образования. По словам замминистра, контракты с подрядчиками уже заключили, контроль за работами будет осуществлять ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Депутат Московской областной Думы Лидия Антонова также напомнила о важности контроля подрядчиков и завершения всех работ в срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.