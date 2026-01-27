В Минтрансе Подмосковье рассказали об уборке снега на железной дороге Мосузла

На Московской железной дороге ведутся непрерывные работы по ликвидации последствий ночного снегопада для обеспечения стабильных перевозок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В ночных работах были задействованы 1,2 тыс. железнодорожников и 61 единица специальной техники. Им удалось убрать 508 км пути и вывезти 43,6 тыс. кубометров снега. Днем в работах принимают участие более 2 тыс. работников магистрали и 83 единицы снегоуборочной техники. Кроме того, порядка 1 тыс. железнодорожников убирают платформы, мосты, тоннели. При необходимости количество техники и железнодорожников будет увеличено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.