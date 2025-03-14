В Минтрансе Подмосковья напомнили о запрете на предложение услуг нелегальных перевозчиков в аэропортах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили о том, что на следующей неделе в регионе начнет действовать запрет на предложение услуг нелегальных перевозчиков в аэропортах. Так, будет запрещено предлагать услуги такси, если на территориях воздушных вокзалов отсутствуют стойки для заказа этих машин.

Новый запрет направлен на борьбу с деятельностью так называемых зазывал, которые часто встречаются на территориях аэропортов. Эти люди предлагают услуги такси, не имея на это соответствующих разрешений.

Пассажиры по-прежнему смогут заказывать такси через приложения, службу такси или стойки в аэропортах. Это будут аккредитованные автомобили, водители которых работают со всеми необходимыми разрешениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал устранить все нестационарные торговые объекты, работающие с нарушениями.