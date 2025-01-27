Губернатор Подмосковья поручил ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты
Андрей Воробьев: важно убрать нестационарные торговые объекты, нарушающие закон
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области поручил привести в порядок сферу торговли и ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты.
«Мы ставим себе задачу — навести порядок в сфере торговли по всей области, убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон — не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. Ну и, конечно, портят вид наших территорий», - заявил глава региона.
Он отметил, что сейчас в области зарегистрировано свыше 9,5 тыс. нестационарных торговых объектов на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тыс. — на частной.
«Сейчас строим новые микрорайоны со специально выделенным первым этажом для оказания услуг и цивилизованной торговли», - добавил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев дал поручение разобраться с проблемой нелегальной арендой квартир в регионе.