Губернатор Подмосковья поручил ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты

«Мы ставим себе задачу — навести порядок в сфере торговли по всей области, убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон — не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. Ну и, конечно, портят вид наших территорий», - заявил глава региона.