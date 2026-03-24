В Минтрансе Подмосковья напомнили жителям о важности использования ремня безопасности

В Подмосковье стартовал новый социальный раунд на тему важности использования ремня безопасности в автомобиле. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проект реализуется при поддержке Минтранса Подмосковья, Министерства образования Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также Союза безопасности дорожного движения.

Так, сотрудники Госавтоинспекции региона и активисты проведут серию тематических акций. Мероприятия будут проходить в автошколах, на заправках, в ТЦ и образовательных учреждениях.

Участников дорожного движения призвали помнить о необходимости использования ремня безопасности. При этом важно пристегиваться не только на передних, так и на задних сидениях даже в коротких поездках.

Ранее о важности использования ремня безопасности в авто жителям напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.