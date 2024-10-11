В Минтрансе Подмосковья подготовили список «музейных» маршрутов

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подготовили список маршрутов, которые следуют до музеев региона. В перечень включили восемнадцать пунктов.

К примеру, до музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске можно доехать сразу на восьми маршрутах, которые следуют из Красногорска и столицы. Нужная остановка — «Архангельское».

До музея «Новый Иерусалим» в Истре можно добраться на поезде от Рижского вокзала до станции «Истра». Далее — на автобусах №32 и №33, которые следуют до остановки «Музей».

До музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове курсируют три автобусных маршрута от автовокзала — №25, №25к и №428к. Выйти нужно на остановке «Мелихово».

Полный список доступных маршрутов представлен на сайте министерства.