В Минтрансе Подмосковья представили программу ремонта дорог на 2026 год

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области представили программу ремонта дорог на 2026 год. Всего в этом году планируется провести работы более чем на 1,5 тыс. участков.

Ремонтные работы стартуют в апреле, если наступит устойчивая плюсовая температура. Приведут в порядок более 150 участков региональных дорог протяженностью свыше 560 км, а также 1,3 тыс. участков муниципальной сети протяженностью более 700 км.

При этом около 50 участков региональных дорог протяженностью 200 км — это дороги опорной сети, в том числе шоссе с интенсивным потоком. Также более чем на 270 участках муниципальной сети проведут капремонт.

Полная программа ремонта представлена на официальном сайте подмосковного Минтранса. В течение сезона в план могут вносить изменения.

По итогам прошлого года в Подмосковье были отремонтированы свыше 1,5 тыс. дорожных участков общей протяженностью около 1,5 тыс. км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.