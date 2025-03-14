В Минтрансе Подмосковья призвали автовладельцев быть предельно внимательными из-за возможных осадков

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей в регионе к осторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По информации ведомства, в регионе вероятны осадки и образование гололедицы, поэтому не следует превышать скорость и совершать резкие маневры.

Вечером 14 марта в области дороги загружены на 5 баллов. Больше всего заторов на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году текущий и капитальный ремонт дорог начнется в апреле. В порядок приведут 1,5 тыс. км.