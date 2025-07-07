В Минтрансе Подмосковья призвали водителей быть аккуратнее в жаркую погоду

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили водителей о сильной жаре, которая ожидается в Подмосковье на этой неделе.

Водителям посоветовали пить больше воды и меньше времени проводить на солнце. В случае плохого самочувствия садиться за руль не рекомендуется.

Также автовладельцам напомнили, что в жару ни в коем случае нельзя оставлять в машине детей и животных — даже на несколько минут. Когда на улице 30 градусов, в салоне авто температура воздуха поднимается до 43 градусов.

За рулем важно соблюдать ПДД, не превышать скорость и не совершать резкие маневры. Кроме того, следует помнить о том, что летом на дорогах много мотоциклистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе, которая ведется в регионе с целью снижения травматизма на железной дороге.