В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности в связи со снегом и гололедицей
Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с непогодой
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности на дорогах в связи с прогнозируемой непогодой.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни в регионе пойдет снег и похолодает до 11 градусов мороза. Из-за этого на дорогах может появиться гололедица.
Водителей призвали быть внимательными за рулем, не превышать скорость и не совершать резкие маневры. Следует соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.
Пешеходов призвали пересекать проезжую часть и железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах. В темное время суток следует использовать световозвращатели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорогах.