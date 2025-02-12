В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности в связи со снегом и гололедицей

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности на дорогах в связи с прогнозируемой непогодой.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни в регионе пойдет снег и похолодает до 11 градусов мороза. Из-за этого на дорогах может появиться гололедица.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, не превышать скорость и не совершать резкие маневры. Следует соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Пешеходов призвали пересекать проезжую часть и железнодорожные пути только в специально оборудованных для этого местах. В темное время суток следует использовать световозвращатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок линии освещения на дорогах.