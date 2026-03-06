В Минтрансе Подмосковья призвали жителей соблюдать ПДД в праздники

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало жителей и гостей Подмосковья соблюдать ПДД в праздничные дни.

По прогнозу, в регионе ожидается температура выше нуля. Несмотря на это, может пройти дождь и мокрый снег. Кроме того, вероятно образование гололедицы.

«Учитывайте, что в праздничные дни на дорогах может быть больше автомобилей, а пешеходы порой менее осторожны — проявляйте терпение и взаимное уважение», - призвали в министерстве.

Пересекать проезжую часть следует только в установленных местах. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей всегда пользоваться ремнем безопасности за рулем.