«Заключи сделку». Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп 26 сентября обратился к Владимиру Зеленскому с призывом достичь мирного соглашения с Россией. Американский лидер выразил ожидание, что Киев и Москва смогут прийти к прямой договоренности.

«Я договорился с Зеленским по многим разным темам, и по многим из этих вопросов у нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

При этом американский президент не стал давать обещаний по расширению военной поддержки Украины. В частности, Трамп не ответил прямо на вопрос о возможной выдаче Киеву лицензий на производство зенитных ракетных комплексов Patriot на украинской территории.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что украинская сторона прервала переговоры о мире в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва сохраняет готовность возобновить переговорный процесс после выборов в Государственную думу.

Ранее сообщалось о том, что Путин заявил, что Россия приветствует переговоры США и Китая.