В Минтрансе Подмосковья рассказали, как доехать на автобусе до четырех катков

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как на автобусах добраться до четырех крупных катков в Домодедово, Истре, Люберцах и Красногорске.

В Домодедово на коньках можно покататься в парке «Елочки». До одноименной автобусной остановки можно доехать на 15 маршрутах. Большинство из них следуют от станций «Домодедово» железной дороги и метро.

В Истре каток открыт на площади Дружбы. До него можно добраться на 18 маршрутах. В Люберцах обустроен каток в Наташинском парке. До него следуют 11 маршрутов. Выйти можно на остановках «Наташинские пруды», «Дом культуры Искра» или «Улица Розы Люксембург».

В Красногорске можно покататься на территории стадиона «Зоркий». Нужная остановка так и называется — «Стадион Зоркий». До нее следуют восемь автобусных маршрутов.

Подробная информация о маршрутах представлена на сайте областного Минтранса.