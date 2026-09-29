Владельца предприятия в Кубринске пытались признать банкротом из-за долгов по налогам в 2023 году

ООО «Салют Юг», которому принадлежит предприятие по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области, в 2023 году пытались признать банкротом из-за налоговой задолженности. Об этом свидетельствуют материалы арбитражного суда, с которыми ознакомился ТАСС .

Заявление в суд подала налоговая инспекция. На тот момент задолженность компании перед бюджетами и внебюджетными фондами составляла около 1 млн рублей, включая налоги и пени.

Позднее организация погасила большую часть долга. В связи с этим суд получил ходатайство об оставлении заявления о банкротстве без дальнейшего рассмотрения, поскольку основания для процедуры, согласно материалам дела, отпали.

«Салют Юг» зарегистрирован в Ставропольском крае и имеет лицензию на производство пиротехнических изделий.

Пожар на предприятии в Кубринске произошел ранее. Загорелись два здания, погибли 10 человек, еще один пострадал. К ликвидации возгорания привлекли более 100 специалистов и 40 единиц техники. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее стало известно, что в Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на пиротехническом заводе.