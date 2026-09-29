Закупка «Вашингтона», «Флорида» воссоединила братьев Ткачаков: как провели лето фавориты НХЛ

В ночь с 29 на 30 сентября стартует очередной сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 32 команды отправятся в долгое путешествие, каждой из ней предстоит провести по 84 матча в регулярном чемпионате.

Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, в каком состоянии подходят к нему главные контендеры турнира.

«Каролина»

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Действующий обладатель Кубка Стэнли был едва ли не самым пассивным на трансферном рынке. Изменения в команде минимальные — отпустили вратаря-травмата Фредерика Андерсена, только и всего. Еще остается неподписанным Александр Никишин, находящийся в статусе свободного агента.

Российский защитник хочет долгосрочный контракт в районе $9-9,5 млн. Свободные деньги у «Каролины» есть, но «Харрикейнс» не считают разумным давать защитнику, проведшему лишь один сезон в НХЛ, зарплату сопоставимую с окладом главной звезды франшизы — Себастьян Ахо получает $9,75 млн в год. Поэтому «Каролина» готова обменять игрока, это не сделает ее менее мощной командой.

«Вашингтон»

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

А вот «Вашингтон» Александра Овечкина был самым активным на рынке. В минувшем сезоне команда не попала в плей-офф, теперь она видится одним из сильнейших коллективов на Востоке. Капитан «Кэпиталз» отмечал, что он продолжает свою карьеру в НХЛ, ради еще одного походка за Кубком. Сам Овечкин продлил контракт с клубом уже после того, как были совершены все покупки, и примерно на ту сумму, которая осталась свободна под потолком зарплат — всего $4,25 млн. Правда, в контракте прописан легкодостижимый бонус в $4,75 млн.

«Вашингтон» усилился нападающими Алексом Таком, Джорданом Кайру, Буном Дженнером и защитником Винесентом Деарне. Эти приобретения плюс свои молодые игроки делают команду Овечкина одним из претендентов на Кубок Стэнли.

«Монреаль»

Фото: [ ХК «Монреаль Канадиенс» ]

«Канадиенс» — самая прогрессирующая команда лиги. Клуб предусмотрительно подписал молодых звезд на небольшие меркам нынешнего межсезонья деньги. Так что со следующего сезона Иван Демидов с зарплатой в $9,15 млн станет самым высокооплачиваемым нападающим «Монреаля».

Особые приобретения канадскому клубу и не требовались. Но уже в сентябре забрали у «Анахайма», которому срочно требовалось разгрузить платежку для подписания Картера Готье, 35-летнего Криса Крайдера. Опытный нападающий даст то, чего «Монреалю» порой не хватало, — «мусорные» голы с пятака, в этом искусстве он по-прежнему один из лучших.

«Тампа»

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Команда Никиты Кучерова застряла в положении команды, которая не скатывается вниз, но в плей-офф вылетает в ранних раундах. При этом российский форвард по-прежнему бесподобен и остается одним из лучших игроков современности.

Усиление не получилось впечатляющим. В звене с Кучеровым и Брейденом Поинтом наигрывается Илья Михеев — быстрый и старательный игрок, до звездного уровня все же не дотягивающий. А львиную долю свободных денег ($8,5 млн) «Лайтнинг» спустили на защитника-ветерана Джона Карлсона — есть ощущение, что эту сумму можно было потратить более рационально.

«Флорида»

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

После двух подряд Кубков Стэнли «Пантерз» провалили сезон — виной тому бесконечные травмы лидеров. Теперь почти все в строю, только Брэд Маршан еще восстанавливается после операции.

Во «Флориде» уже не будет перешедшего в «Торонто» Сергея Бобровского — на смену ему взяли Якоба Маркстрема. Но главное приобретение — конечно же, Брэди Ткачак из «Оттавы». Произошло знаковое воссоединение двух братьев. Мэттью — один из главных провокаторов лиги, Брэди ­­— один из главных драчунов. А если к братьям поставят центром Сэма Беннетта, который тоже не прочь сбросить краги, получится самое огневое звено в лиге.

Кроме того, «Пантерз» пополнили защитник Радко Гудас и Гарнет Хэтуэй в нижние звенья нападения — мягко говоря, не паиньки. Так что «Флорида» будет в новом сезоне жестить по полной.

«Вегас»

Фото: [ ХК «Вегас Голден Найтс» ]

«Рыцари» традиционно испытывают проблемы с платежкой, поэтому не смогли продлить лучшего снайпера Павла Дорофеева, который ушел в «Рейнджерс» за длинным долларом (контракт на $11 млн). Или же не захотели продлевать, посчитав, что пришедший в дедлайн защитник Расмус Андерссон важнее (ему выписали явно завышенную зарплату в $8,5 млн). Как бы то ни было, состав у «Голден Найтс» мощнейший, может добиться большего, чем прошлогодний финал.

«Колорадо»

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

«Эвеланш» заключили самый дорогой в лиге контракт — защитник Кэйл Макар со следующего сезона будет получать $20,4 млн в год. Ради этого уже сейчас в «Колорадо» основательно почистили платежку, отдав Валерия Ничушкина, Джека Друри и Росса Колтона.

Среди скромного пополнения — Федор Свечков из «Нэшвилла», который будет центрить в нижних звеньях. В плей-офф «Лавины» сойдут неизбежно, а вот там могут возникнуть нюансы, характерные для последних лет: пробелы в обороне и вратарской линии, хлипкий боттом.

«Эдмонтон»

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Главное, что сделали «Нефтяники», — избавились от угнетавшего их тяжелого контракта защитника Дарнелла Нерса ($9,25 млн), которого обменяли в «Сан-Хосе» на Шакира Мухамадуллина.

Вратарскую проблему «Эдмонтон» никак не может решить уже несколько лет. В этот раз взяли опытного Фредерика Андерсена — классного голкипера, но перманентно травмированного. Вот и сейчас сезон придется начинать без датчанина. Правда, есть надежда, что перезапустит свою карьеру считавшийся невероятно талантливым Дэвон Леви, перешедший и «Баффало».

«Миннесота»

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

«Миннесота» рассталась с ветераном Матсом Зукарелло и забрала у «Айлендерс» Максима Шабанова. В Нью-Йорке у россиянина не получилось, но там и команда была для него не слишком подходящая. В компании с соотечественниками Кириллом Капризовым и Данилой Юровым Шабанов должен показать, на что способен.

В остальном все у «Дикарей» крутится вокруг того, удастся ли склонить к новому контракту защитника Куинна Хьюза, который хочет получать не меньше Макара. От этого и зависит вся стратегия «Миннесоты».