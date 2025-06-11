В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила четыре балла
Фото: [Медиасток.рф]
Утром в среду, 11 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 988 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и не забывать про скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.