В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 11 июня, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 988 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.