В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром

Загруженность подмосковных дорог утром в четверг, 6 февраля, составила четыре балла, на них зафиксировали более 858 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трасса М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Боровское шоссе. Кроме того, небольшие пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.