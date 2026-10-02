В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером 2 октября

В пятницу вечером, 2 октября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, а также в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Щёлковском, Горьковском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублёво-Успенском, Ильинском, Новорижском, Пятницком шоссе.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон за рулем, будьте аккуратны при парковке.