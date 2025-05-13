В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 13 мая, загруженность подмосковных дорог составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки фиксируются на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать про скоростной режим, а также соблюдать дистанцию во время передвижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.