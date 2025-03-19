В Минтрансе Подмосковья рассказали о подготовке к началу ремонтного сезона

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, как проходит подготовка региона к старту ремонтного сезона. Работы начнутся уже в следующем месяце.

Так, дорожные службы проверяют готовность спецтехники, которая используется для укладки нового покрытия.

В работе будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16ВН отечественного производства. В области их используют с 2021 года. В целом с их применением было отремонтировано свыше 1,6 тыс. км. дорог.

Ход ремонта будут контролировать с помощью системы СКПДИ. До и после укладки покрытия проверку будет проводить экспертная организация.

В рамках этого сезона по нацпроекту работы проведут более чем на 320 участках региональной дорожной сети. Их общая протяженность составляет около 840 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все дороги региона и объекты транспортной инфраструктуры должны быть готовы к лету.