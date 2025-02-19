В Минтрансе Подмосковья рассказали о снижении числа ДТП на переездах МЖД

В январе 2025 года на железнодорожных переездах МЖД произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали четыре таких случая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

В сообщении уточнили, что авария в этом году произошла 1 января. Тогда водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы и столкнулся с локомотивом, который вел грузовой поезд, никто не пострадал.

Чтобы повысить безопасность на переездах, МЖД следит за их техническим состоянием. Так, в 2024 году специалисты отремонтировали 426 переездов, шесть из них — капитально. Помимо этого, железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды на транспортных предприятиях, чтобы напомнить о правилах пересечения путей.

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