В Минтрансе Подмосковья рассказали о текущей обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог региона составила четыре балла
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Загруженность подмосковных дорог утром во вторник, 18 февраля, составила четыре балла, на них зафиксировали 824 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пробки в основном наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы А-105 и М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, они есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, скоростной режим и дистанцию на дорогах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.