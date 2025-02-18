В Минтрансе Подмосковья рассказали о текущей обстановке на дорогах

Загруженность подмосковных дорог утром во вторник, 18 февраля, составила четыре балла, на них зафиксировали 824 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пробки в основном наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трассы А-105 и М-9 «Балтия», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Каширское шоссе. Кроме того, они есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность, скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.