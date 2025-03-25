В Минтрансе Подмосковья рассказали о восстановлении работы сервисов Мострансавто после кибератаки
Минтранс: сервисы Мострансавто вернутся в штатный режим после кибератаки
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
АО «Мострансавто» добилось значительного прогресса в устранении последствий кибератаки, которая произошла в минувшую пятницу, 21 марта, ключевые сервисы компании начали возобновлять работу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, специалисты перевели в режим функционирования системы диспетчеризации, чтобы обеспечить контроль за движением транспорта. Кроме того, они поэтапно подключают внешний сервис отображения транспорта в «Яндекс.Картах». Для полной синхронизации данных потребуется дополнительное время, чтобы проверить корректность передачи информации.
«Процесс полного восстановления функциональности — сложная техническая задача, требующая не только возврата систем в рабочее состояние, но и их всесторонней проверки. Мы работаем в приоритетном порядке, но исключаем необоснованные риски, связанные с преждевременным вводом сервисов в эксплуатацию» — отметили в компании.
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