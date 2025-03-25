В Минтрансе Подмосковья рассказали о восстановлении работы сервисов Мострансавто после кибератаки

«Процесс полного восстановления функциональности — сложная техническая задача, требующая не только возврата систем в рабочее состояние, но и их всесторонней проверки. Мы работаем в приоритетном порядке, но исключаем необоснованные риски, связанные с преждевременным вводом сервисов в эксплуатацию» — отметили в компании.