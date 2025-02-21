В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 21 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 789 тыс. автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные областного Центра безопасности дорожного движения.

В основном затруднения наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.