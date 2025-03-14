В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в пятницу, 14 марта, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, небольшие пробки наблюдаются на Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможными осадками и гололедицей. Их призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.