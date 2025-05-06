В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог региона составила пять баллов
Фото: [медиасток.рф]
Утром во вторник, 6 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров во время движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.