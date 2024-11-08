В Минтрансе Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах региона этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в четыре балла, на них зафиксировали более миллиона автомобилей, что на 1,5% меньше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении присутствуют на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Киевское, Боровское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Пятницкое шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призвали соблюдать осторожность в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.