В Минтрансе Подмосковья рассказали, в каких округах отремонтируют больше всего дорог по нацпроекту

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали , в каких округах в текущем году будет отремонтировано больше всего дорожных участков по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В числе лидеров по объемам ремонтных работ — Коломна, Дмитров, Орехово-Зуево, Можайск и Сергиев Посад. В Коломне приведут в порядок 17 дорог протяженностью 60 км, в Дмитрове — 19 дорог длиной 48 км, в Орехово-Зуево — девять дорог протяженностью 48 км, в Можайске — 15 дорог длиной 42 км, в Сергиевом Посаде — 12 дорог, протяженность которых составит более 40 км.

В общей сложности в рамках этого ремонтного сезона в Подмосковье проведут работы на 320 участках региональных дорог протяженностью 840 км. Работы стартуют в апреле, если в регионе установится постоянная плюсовая температура.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность подготовки дорожной сети области к весне и лету.