В Минздраве Подмосковья рассказали, где жители могут пройти колоноскопию под наркозом

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, где жители могут пройти колоноскопию под наркозом. Процедура доступна в шести медучреждениях.

В числе этих учреждений — Балашихинская, Подольская, Одинцовская, Домодедовская и Лобненская больницы, а также Московский областной онкодиспансер.

«В этих медучреждениях установлено необходимое видеоэндоскопическое оборудование и организованы палаты пробуждения», – отметил зампред областного правительства — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В Подмосковье реализуется пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака, в рамках которого при подозрении на рак можно пройти количественный анализ кала на скрытую кровь и эндоскопическое исследование. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации в регионе.