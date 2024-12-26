В Минздраве Подмосковья рассказали, как будут работать медучреждения региона в праздники

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как будут работать медучреждения региона в период с 28 декабря по 8 января.

Амбулаторно-поликлинические отделения и женские консультации в субботу, 28 декабря, будут работать с восьми утра до восьми вечера. В воскресенье, 29 декабря, у учреждений выходной. Тридцатого декабря график работы — с девяти утра до двух дня, 31 декабря и 1 января — выходные. Второго, третьего, четвертого, а также шестого и восьмого января учреждения будут открыты с девяти утра до двух дня. Пятое и седьмое января — выходные.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать каждый день с восьми утра до восьми вечера. Также в круглосуточном режиме продолжат работу стационары и скорая помощь.

Отделения неотложной помощи поликлиник будут работать с восьми утра до девяти вечера с 28 декабря по 8 января. Стоматологические поликлиники будут работать 28 декабря с восьми утра до восьми вечера, а 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января — с девяти утра до трех дня. Выходные — 29 и 31 декабря, а также 1,5 и 7 января.