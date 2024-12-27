В Минздраве Подмосковья рассказали, как будут работать подразделения Центра крови в праздники

Подразделения центра в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске будут принимать доноров 28 декабря, 4 и 6 января с 8 часов утра до часа дня. Четвертого января состоится выездная донорская акция в Сергиевом Посаде. Прием в центре на улице Металлургов в столице будет проходить 28, 29, 30 декабря, а также 3, 4, 5 и 6 января с 8 часов утра до двух часов дня.

Отделение переливания крови в Волоколамске будет работать 28 декабря и 6 января с восьми утра до полудня, в Дмитрове — 27 декабря и 3 января с 08:30 до 11 часов, в Егорьевске и Зарайске — 27 и 28 декабря с 8 до 11 часов.

Отделение в Коломне будет открыто 5 января с 8 до 14 часов, в Электростали — 3 и 6 января с 8 до 11:30, в Наро-Фоминске — 27 декабря с 8 до 11:30, а также 3 января с 9 до 12 часов.

Отделение в Пушкино будет работать 3 января с 9 до 12:30, в Раменском — 27 и 28 декабря с 8 до 11, а также с 3 по 5 января с 8 до 11 часов, в Ступино — 4 января с 8:30 до 11:30, в Люберцах — 27 и 28 декабря и 6 января с 8 до 12 часов, в Красногорске — 6 января с 9 до 12 часов, в Луховицах — 3 января с 8 до 12 часов, в Одинцово — 4 января с 8:30 до 12.